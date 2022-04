Eggestadt steigt in die Planung neuer Windenergiezonen ein – Gutachten: Aufgabe alter Zonen hat Folgen

Willebadessen

Die Stadt Willebadessen will neue Voraussetzungen für die Windkraft schaffen und in einem planerischen Zwischenschritt alle bisher geltenden Windkraftkonzen­trationszonen und Planungsbeschlüsse aufheben. Diese sollen durch einen Teilflächennutzungsplan ersetzt werden, in dem dann auch neue Windenergiezonen dargestellt werden.

Von Ralf Benner