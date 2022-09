Wirtsehepaar feiert Goldene Hochzeit in Löwen

Willebadessen-Löwen

Vor dem Standesbeamten in Peckelsheim geben sich Gertrud Zdebik und Heinz Beverungen das Ja-Wort. Zwei Tage später, am 23. September 1972 standen sie in der St.-Kilian-Kirche in Löwen vor dem Traualtar. Den Löwenern sind Heinz und Gertrud Beverungen als Gastwirtepaar der Gaststätte „Zur Femlinde“ wohlbekannt.

Von Astrid E. Hoffmann