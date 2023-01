Wunderbare Welt der Amphibien auf der Hegge

Das Christliche Bildungswerk „Die Hegge“ bietet vom 24. bis 26. Februar ein besonderes Seminar an. Es geht um die „wunderbare Welt der Amphibien“.

Christliches Bildungswerk bietet besonderes Seminar an

Vor vielen hundert Millionen Jahren waren die Amphibien die ersten Lebewesen, die begannen, an Land zu leben. Das Wort Amphibie kommt aus dem Griechischen und bedeutet doppellebig, denn die meisten Amphibien leben als Jungtiere im Wasser und atmen wie Fische durch Kiemen. Wenn sie älter werden, bewegen sich Amphibien an Land und atmen durch Lungen. Ihr Lebensraum ist dann sowohl das Land als auch das Wasser.

In Deutschland leben 21 Amphibienarten, bekannt als Kröten, Frösche, Molche, Unken und Salamander. Sie sind stark gefährdet. Ihre Lage ist dramatisch. 50 Prozent der Amphibienarten sind als bestandsgefährdet eingestuft, 30 Prozent gelten als noch ungefährdet. Weitere 15 Prozent der Arten befinden sich auf der Vorwarnliste. Der Rückgang ist Anlass, ihre Lebenswelt zum Thema zu machen.

Exkursion führt zu den Nieheimer Tongruben

Die Hegge möchte Interesse an der Kenntnis und am Schutz der Amphibien wecken. Mit Fachleuten werden die Teilnehmer in die Welt dieser Tiere eintauchen, ihre Lebensräume und Bedrohungen kennenlernen und erfahren, wie sie geschützt werden. Eine Exkursion führt zu den Nieheimer Tongruben. Dort hat die Landschaftsstation des Kreises Höxter Tümpel und Teiche angelegt, um Lebensräume für Amphibien zu schaffen.

Bekannte Referenten aus der Region

Die Referenten: Dipl.-Biologe Dr. Patrick Urban, Gastwissenschaftler an der Uni Bielefeld; Antje Kayser, Untere Naturschutzbehörde Kreis Höxter, Dr. Mathias Lohr, Technische Hochschule OWL, Landschafts- und Tierökologie (Höxter); Dipl.-Biologe Dr. Burkhard Beinlich, Bildungshaus Modexen. Anmeldungen und Infos unter Telefon 05644/400, E-Mail: [email protected] und natürlich über die Homepage der Hegge.