Willi Spier feierte in Steinheim 85. Geburtstag

Mit bahnbrechenden Entwicklungen, Innovationen und Ideen hat Willi Spier das Fahrzeug- und Transportwesen revolutioniert. Er war damit ein Pionier des Fahrzeugbaus und ist eine anerkannte Unternehmerpersönlichkeit. Am 14. August feierte Spier in Steinheim seinen 85. Geburtstag.

„Es war eine spannende Zeit“, blickt das Geburtstagskind auf sein Leben als Unternehmer zurück. Der Jubilar schaffte es, mit Zielstrebigkeit, Mut und Ideen das Fahrzeugwerk in Bergheim aus kleinen Anfängen zu einem bundesweit renommierten Unternehmen aufzubauen. Willi Spier war immer wieder in Europa und den USA unterwegs, um sich über neue Technologien und Transportlösungen zu informieren und für den deutschen Fahrzeugmarkt zu übernehmen, aber auch zu optimieren. Dazu passte seine Einstellung „Erfolg bekommt man nicht geschenkt. Man muss ihn erkämpfen“. Eine solch herausragende Innovation war zum Beispiel der Spier Top-Spoiler, der Maßstäbe für die Transportwirtschaft setzte. Zahlreiche Gebrauchsmuster und Patente wurden immer wieder angemeldet und bestätigt.

Seine beruflichen Erfahrungen hat der gebürtige Steinheimer auch bei der „Vereinigten Leichtmetall“ im sauerländischen Werdohl erweitert, wo er an der Entwicklung von Aluminium-Aufbau-Konstruktionen für Lastkraftwagen mitarbeitete. Mit gerade einmal 23 Jahren legte er die Meisterprüfung für das Karosseriebauhandwerk ab. Der Goldene Meisterbrief nimmt im Haus einen Ehrenplatz ein. Besonders am Herzen lag Willi Spier stets die Ausbildung junger Menschen. Den Betrieb zeichnete nicht nur eine hohe Ausbildungsquote aus, die Lehrlinge gehörten mit besten Prüfungsleistungen immer zu den herausragenden Prüflingen vieler Jahrgänge. Für Willi Spier war auch der Mittelstand ein wichtiger „Motor für die Wirtschaft“.

Ehrungen spiegeln Wertschätzung wider

Zahlreiche Ehrungen belegen die Wertschätzung, die der Jubilar in der Branche genossen hat: Der Zentralverband des Karosserie- und Fahrzeugbauerhandwerks ehrte ihn mit der Goldenen Ehrennadel. Bundesverkehrsminister Werner Dollinger überreichte ihm 1985 für das von Spier entwickelte Cargo-Shuttle-System das „Goldene Rad“ und der Kreis Höxter zeichnete ihn für eine ungewöhnliche Lebensleistung und wegen seiner besonderen sozialen Verantwortungsbereitschaft mit der Ehrenmünze aus.

Mehr als ein Jahrzehnt war Spier in der Tarifkommission NRW aktiv, und 18 Jahre als Beirat im Verband der Automobilindustrie tätig, um sich speziell für die Belange des Mittelstands einzusetzen. „Sinnvoll, wirtschaftlich, nachhaltig“ lauteten seine Maßstäbe, von denen er sich bei seinen vorausschauenden Überlegungen stets leiten ließ. Seine Söhne Jürgen (Spier GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG) und Michael (Spier Verwaltungs GmbH & Co. KG) führen das Unternehmen als geschäftsführende Gesellschafter erfolgreich fort, Tochter Martina ist Mitgesellschafterin des Unternehmens.

Fest verankert im Vereinsleben

Fest verankert ist Willi Spier im Vereinsleben seiner Heimatstadt: bei den Bürgerschützen, beim MGV Liederkranz, der Feuerwehr und den Maltesern. Er lenkte die Geschicke des SV 21 Steinheim im Vorstand und viele Jahre beim Kegelclub „Scharfe Kante“. 1969 war er Karnevalsprinz seiner Heimatstadt, aktiv ist er im Lions Club, dessen Präsident er bereits war.

An seinem 85. Geburtstag bedankte sich Willi Spier bei seiner Familie und den jahrelangen Wegbegleitern. Ein besonderes Dankeschön gilt seiner Frau Helga, die ihm seit über 60 Jahren als starker Partner und Persönlichkeit zur Seite steht. Gemeinsam konnten alle Höhen und Tiefen im Leben gemeistert werden. Auch heute noch erfreuen sich beide an gemeinsamen Unternehmungen und Reisen.

Gesunder Optimismus

Beim Rückblick auf das Unternehmen Spier dachte das Geburtstagskind an seinem Ehrentag gerne an die vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in all den Jahren zum Erfolg beigetragen haben, und bringt seine Hochachtung und seinen Dank zum Ausdruck. Auch mit 85 Jahren zeichnet Willi Spier sein gesunder Optimismus aus.