Windkraft im Kreis Höxter: Landrat fordert fairen Finanzausgleich

Durch den massiven Ausbau der Windkraft im Kreis Höxter werde sich das Landschaftsbild deutlich verändern. Diese Leistung, die der Kreis für die Energieversorgung bringe, müsse anerkannt werden.

Das Bundesverfassungsgericht hatte in der vergangenen Woche entschieden, dass Windparkbetreiber verpflichtet werden können, 20 Prozent ihrer Anteile in kommunale Hände zu legen. Den Bürgern soll überdies die Gelegenheit geboten werden, sich ab einer Mindestsumme von 500 Euro an solchen Windparks zu beteiligen. Ein entsprechendes Gesetz aus Mecklenburg-Vorpommern ist vom höchsten deutschen Gericht weitgehend bestätigt worden – und könnte nun auch in anderen Bundesländern Anwendung finden.

Michael Stickeln hält die Entscheidung des Gerichts und die daraus resultierenden Möglichkeiten für Städte, Gemeinden und Bürger für einen interessanten Ansatz. „Es bleibt aber die Frage, ob und wie das im Detail umgesetzt wird. Recht zu haben und Recht zu kriegen sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe“, sagt Michael Stickeln. Außerdem laufe es bei der Regelung in Mecklenburg-Vorpommern auf einen Einzelvertrag zwischen Kommune und Windparkbetreiber hinaus. Der Landrat will aber eine verlässliche und planbare Finanzgrundlage durchsetzen.

Daher weicht er auch nicht von seiner Forderung ab, dass es in Zukunft aufgrund der zunehmenden Belastung der Landschaft durch Windturbinen einen Ausgleich geben müsse. Umgekehrt gebe es das auch: Städte bekämen wegen der erhöhten Sozialkosten mehr Geld vom Land, „aber uns hat man nicht im Fokus“, kritisiert Stickeln. „Wir sind Kornkammer, Erholungsraum, Naturschutzraum – und das auch für die Städte“, sagt der Landrat. Er wolle daher weiter für sein Anliegen kämpfen und fordert eine faire Diskussion.