Wirtschaftsjunioren im Kreis Höxter feiern

Auf zehn Jahre erfolgreiches Handeln zum Wohle des Kreises Höxter und der Region OWL kann die Wirtschaftsinitiative im Kreis Höxter in diesem Jahr zurückblicken. Feiern wird sie dieses Jubiläum am Freitag, 9. September, mit einem Empfang im Bilster Berg Drive Resort.

Im August 2011 lobte die damalige Regierungspräsidentin Marianne Thomann–Stahl das vom Steinheimer Unternehmer Jürgen Spier angestoßene „Gemeinschaftsprojekt zur Ausbildungs- und Fachkräfte-Situation der Wirtschaftsregion Kreis Höxter sowie deren Entwicklungsperspektiven und notwendige Maßnahmen aus Sicht der Wirtschaft!“

In der Folgezeit entwickelte sich daraus die „Wirtschaftsinitiative im Kreis Höxter zur Verbesserung der Ausbildungs- und Fachkräftesituation“ (WIH). Die Saat der Gründungsvätern fiel offensichtlich auf fruchtbaren Boden, denn nur wenige Monate später zählte die WIH bereits 70 Mitglieder.

Im Leitungsteam arbeiteten damals Mark Becker, Prof. Dr. Micha Bergsiek, Dr. Martin Sagel, Meinolf Gockel, Udo Wiemann, Lutz-Peter Reuter und Jürgen Spier so ideenreich zusammen, dass nach kurzer Zeit ein innerhalb der Wirtschaftsunternehmen eng geknüpftes Netz erste Erfolge zeigte.

Bereits im Juni 2012 startete der nun offiziell gewählte Gründungsvorstand mit Jürgen Spier, Udo Wiemann, Mark Becker, Dr. Martin Sagel, Hans-Jürgen von Glasenapp und Ulrich Müller ein innovatives Internetportal, über das sich Fachkräfte in aller Welt über die Jobangebote im Kreis Höxter informieren konnten.

In der Folgezeit investierte die WIH besonders in die Ausbildung junger Menschen und warb unter anderem 2016 mit dem Slogan „Die Jungen binden – Die Alten halten.“ 2019 folgte der Leitfaden „50 Plus - Arbeit alter(n)sgerecht gestalten“.

Das Programm Foto: Ab 13.30 Uhr Empfang und Einlass mit kleiner Stärkung; 14.15 Uhr Begrüßung durch den Vorsitzenden Mark Becker; 14.25 Uhr Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre durch Mark Becker und Jürgen Spier / Grußwort von Carl O. Künnecke, Innovationsnetzwerk HOL– HX; 14.50 Uhr Impuls-Vortrag Prof. Dr. Gunther Olesch (Personalmanager) zum Thema: „Mitarbeitende gewinnen und binden sowie zum Unternehmenserfolg begeistern."; ab 16 Uhr vielfältiges Barbecue und ausgiebiges Networking. ...

Im Jahr 2017 hatte die WIH den FDP-Vorsitzenden und heutigen Bundesfinanzminister Christian Lindner im Wirtschaftsgespräch vor einem großen Publikum zu Gast. Sein Credo: „Die Bürokratie ist der Hemmschuh der Wirtschaft.“

Erfolgreich sind Kooperationen der WIH mit dem Kreis Höxter, der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GfW), dem zdi- Netzwerk Natur und Technik und der Fachhochschule der Wirtschaft Paderborn. Aber auch bei der Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche junger Flüchtlinge kooperiert die WIH mit Verwaltungen, öffentlichen Einrichtungen und ehrenamtlichen Organisationen.

Seit fünf Jahren sind die Aktivitäten im Schulterschluss mit Weserpulsar aus dem Landkreis Holzminden im Zuge des Innovationsnetzwerkes Holzminden-Höxter und der Einstellung der hauptamtlichen Projektmanagerin Imke Müller-Stauch professionell verstetigt worden. Hieraus ist unter anderem die über die Region hinaus bekannte Kampagne „Superheldenausbildung“ entstanden, die bei den Zielgruppen besondere Aufmerksamkeit erzielt.

Rückwärts blickend vorwärts schauen will die WIH laut ihrer Vorstände Mark Becker und Jürgen Spier während der Jubiläumsveranstaltung am Freitag, 9. September, auf dem Bilster Berg. Dazu wird sie zunächst mit einer von Petra Spier vorbereiteten Rückschau alles das dokumentieren, was die kreativen Protagonisten gemeinsam angeschoben, weiterentwickelt und umgesetzt haben.

Prof. Dr. Gunther Olesch wird einen Impulsvortrag halten. Foto: Andre Koeller

Gespannt sein darf man, dem Vorsitzenden Mark Becker zufolge, auf den Impulsvortrag von Prof. Dr. Gunther Olesch, der sich bereits im Vorfeld der Jubiläumsveranstaltung wie folgt äußerte: „Es kommt die Chance der Klein- und Mittelunternehmen. Aber wenn man nichts in Richtung Personal tut, wofür sich die WIH ja einsetzt, wird man in zehn Jahren nicht mehr existieren.“ Und: „In einem Netzwerk wie der WIH ist es ideal, an Veranstaltungen teilnehmen und sich auch selbst einbringen zu können, die man als Einzelunternehmen alleine so nicht durchführen könnte.“

Der Kostenbeitrag für Nicht-WIH-Mitglieder beträgt 20 Euro. Anmeldungen sind noch bis Montag, 29. August, bei Celine Schoppe ([email protected]) möglich.