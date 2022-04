Wisentlinie fährt wieder

Auf dem mitgeführten Fahrradanhänger finden 20 Räder Platz. Wer auf dem Diemelradweg oder auf dem Schmetterlingssteig unterwegs ist und einen Teil der Strecke mit dem Bus fahren möchte, kann an den Haltestellen sein Rad auf- oder abladen.

Diese Fahrradplätze müssen vorab gebucht werden. Das ist telefonisch in der Mobithek in Paderborn unter Telefon 05251/2930400 möglich. Wer in der Region Wandern will, der kann seine Tour ebenfalls mit Bus und Bahn planen. So lassen sich anstrengende Höhenmeter auf vielen Ausflugsrouten unkompliziert überbrücken.

Viele Buslinien sind am Wochenende unterwegs und halten in Nähe beliebter Wanderrouten. Mehr Informationen gibt es im Internet.