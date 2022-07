Wo ist Wolfgang Knoll? Vermisstenfall aus Holzminden bei "Aktenzeichen XY"

In der ZDF Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ungelöst" wird am kommenden Mittwoch, 3. August, ein Vermisstenfall aus Holzminden thematisiert: Am 14. April 1997 wurde der damals 45-jährige Wolfgang Knoll bei der Polizei als vermisst gemeldet.

Knoll war zum Zeitpunkt seines Verschwindens akut erkrankt und sollte sich am 24. Februar 1997 in der Uniklinik Göttingen zur stationären Behandlung einfinden, teilt die Polizei Holzminden in einer Rückschau mit. Dort kam er niemals an.

Letztmalig wurde der 45-Jährige am 23. Februar 1997 lebend gesehen, heißt es weiter. Eine Untersuchung seiner Wohnung im Holzmindener Ortsteil Neuhaus, bei der auch ein Leichenspürhund eingesetzt wurde, brachte keine Hinweise auf seinen Verbleib.

Aus den geführten Ermittlungen ergaben sich keine Hinweise auf einen Suizid. Ein Tötungsdelikt kann daher nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei.

Sonderkommission

Nach über 25 Jahre befasst sich nun die Sonderkommission "Cold Case" mit dem Vermisstenfall Knoll, der am Mittwoch um 20.15 Uhr von Polizeihauptkommissar Dirk Härtel live im ZDF vorgestellt wird.

Zusätzlich zur Studio-Hotline wird die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden ein Hinweistelefon (05151/933318) während und nach Sendung besetzen.