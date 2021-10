Wo Trauernde einen Anker finden

Die Hospizgruppe Brakel hat neue Räumlichkeiten bezogen. Der „Ankerplatz“ wurde kürzlich bei einem Tag der offenen Tür vorgestellt. Zuvor wurden die Räume an der Ostheimer Straße 17 in Brakel renoviert. So entstand der „Ankerplatz“, ein Ort zum Begegnen, Beraten und Begleiten.

„Der Name soll ein Symbol sein und der Ort soll zeigen: hier kann ich Halt machen, wieder Kraft und Lebensmut bekommen, bleiben so lange ich es empfinde und weitergehen wenn ich es möchte“, erklärt Rita Tensi, Vorsitzende der Hospizgruppe. „Unsere ehrenamtlichen Aufgaben sehen wir in der Begleitung von unheilbar erkrankten Menschen und ihren Angehörigen, in der Begleitung von Trauernden in Einzelgesprächen, in Trauergesprächskreisen, im Trauercafé und in der Kinder-und Jugendtrauergruppe Regenbogen. Eine Begleitung bedeutet für uns nicht, Ratschläge zu erteilen und Anweisungen zu geben. Wir möchten diesen Menschen in ihrer noch gemeinsam verbleibenden Zeit das Gefühl geben: Ich bin an deiner Seite, ich höre dir zu, ich achte auf deine Wünsche, du bist nicht allein.“

Der „Ankerplatz“ sei ein Raum, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, die Fragen haben oder Informationen möchten. Gern könnten Interessierte einen persönlichen Terminvereinbaren oder sie besuchen die Ehrenamtlichen zu den Öffnungszeiten mittwochs von 16 bis 18 Uhr und freitags von 10 bis 12 Uhr im Ankerplatz, Telefon 0175/5032133.