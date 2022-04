Wohnung in Bad Driburg nach Brand unbewohnbar

Nach einem Brand ist eine Wohnung in Bad Driburg unbewohnbar. Menschen wurden nicht verletzt.

Ermittlungen zur Ursache dauern an - keine Verletzen

Die Feuerwehr wurde am Samstag gegen 12.12 Uhr zu dem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Lange Straße gerufen. Die Kameraden konnten das Feuer schnell löschen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Wohnung ist zurzeit nicht bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 25.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Lange Straße für eine Stunde gesperrt werden.