Wolfgang Bosbach kommt zur VHS nach Höxter

Pünktlich zum Jahresbeginn veröffentlich die Volkshochschule (VHS) Höxter-Marienmünster das neue Frühjahrsprogramm. Das neue Jahr wird ein ganz besonderes für Höxter und die Region – steht doch mit der Landesgartenschau das Mega-Event an.

Und natürlich wird auch die Volkshochschule dabei sein und sich mit Veranstaltungen und Angeboten einbringen. „Bevor aber am 20. April 2023 der Startschuss zur LGS gegeben wird, haben wir jetzt die dunkle Jahreszeit, als beliebte und geschätzte Lernzeit, für Sie mit vielen interessanten Bildungsangeboten gestaltet“, erklärt VHS-Leiter Rainer Schwiete „Damit können Sie vielleicht auch Ihre guten Vorsätze zum Jahresbeginn bedienen“, ergänzt er augenzwinkernd.

Die Nachhaltigkeit mit den Herausforderungen bei Energiewende und Klimawandel steht beim neuen Programmangebot im Fokus. Mit Wolfgang Bosbach, Udo Lielischkies oder Peter Miroschnikoff haben wieder namhafte Referenten zugesagt, die ihre Sicht der Welt(politik) vorstellen wollen und zum Zuhören und Diskutieren einladen. Auch besondere Jahrestage wie die NS-Machtergreifung vor 90 Jahren oder der 225. Geburtstag von Hoffmann von Fallersleben werden aufgenommen. Extra zur LGS stellt sich im Juni der NRW-Landtag vor: „Wo Politik für Nordrhein-Westfalen gemacht wird“. Lebenspraktische Themen wie die Grundsteuererklärung, Rente, Elterngeld, Erbe etc. gehören ebenso zum Angebot wie die Frage, was mich erwartet, wenn ich mich für das Schöffenamt bewerben möchte, wo 2023 neue Interessenten gesucht werden. Natürlich gibt es weiterhin auch das umfangreiche Angebot zum Thema Gesundheit in Form von Entspannungs-, Bewegungs- und Ernährungskursen sowie die beliebten Aktivitäten bei Kultur und Kreativität.

„Die medialen und digitalen Bildungsangebote sind uns für Sie genau so wichtig, um sich für den Beruf oder den Alltag fit zu machen, wie die Sprachen zur Integration“, erläutert Dr. Claudia Gehle, die stellvertretende VHS-Leiterin. Durch Corona wurde das Online-Angebot ausgebaut und Dank des bundesweiten VHS-Verbundes können hier vielfältige Angebote zu interessanten Themen und alternative Zugänge zum Lernen und zur Weiterbildung angeboten werden, die bequem von zu Hause aus genutzt werden können. „'Wir bilden weiter' ist unser Motto und unser Angebot als kommunales Weiterbildungszentrum – vor Ort, preisgünstig und für alle“, sagt VHS-Leiter Schwiete. „Mit annähernd 250 Veranstaltungen sollte für Jede(n) etwas im neuen VHS-Programm dabei sein.“ Ab dem heutigen 23. Dezember gibt es das Programmangebot bereits online unter www.vhs-hoexter.de, um sich über die Feiertage schon mal mit Muße informieren zu können. Gleichzeitig beginnt dann auch die Anmeldephase.

Das gedruckte Programmheft ist ab dem 10. Januar an den bekannten Auslagestellen verfügbar.