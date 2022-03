Würgassen-Protest reist nach Berlin

Die Fahrt findet am Freitag, 29. April, statt.

Die Landtagsabgeordneten laden in Berlin zu einem Austauschgespräch mit parteiübergreifend allen lokalen Bundestagsabgeordneten und dem Standortkreis ein, zu dem auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) eingeladen worden ist. "Den Bürgerinnen und Bürgern aus der gesamten Region soll so eine Gesprächsplattform zum aktuellen Planungsstand in Würgassen angeboten werden", heißt es in einer Pressemitteilung.

"Leider gab es auf die vielen bisherigen Schreiben an die Ministerin a.D. Svenja Schulze und auch auf Schreiben an die aktuelle Ministerin Steffi Lemke noch keine Rückmeldung für einen Gesprächstermin zu diesem Mega-Projekt", berichten Goeken und Schünemann.

Wöchentlich werde in den Medien über das geplante Bereitstellungslager berichtet und auch die zwei Bürgerinitiativen, die sich dazu gebildet haben, würden über mangelnde Transparenz und fehlende Beteiligungsmöglichkeiten klagen. "Die Bürgerinnen und Bürger des Dreiländerecks verdienen maximale Transparenz und Antworten auf Ihre Fragen zum sensiblen Thema Atommüll", schreiben die Abgeordneten in der Pressemitteilung weiter. Denn die Einrichtung eines Zentralen Bereitstellungslagers für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll werde die Region über Jahrzehnte prägen.

Anmeldungen Foto: Um verbindliche Anmeldung (Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefon, E-Mail) in der CDU-Kreisgeschäftsstelle: info@kreiscdu.de oder 05271/ 697980 wird gebeten. Für eventuelle Rückfragen steht das Team der Kreisgeschäftsstelle zur Verfügung. ...

„Gerade die Antwort auf die kleine Anfrage 20/858 der CDU/CSU Bundestagsfraktion lassen das schlimmste befürchten. Und deshalb möchte ich nun wissen, wie weit die Planungen schon sind und welche Rolle das von NRW und Niedersachsen auf den Weg gebrachte Logistikgutachten einnehmen wird“, sagt Matthias Goeken. Und sein Kollege aus Holzminden fragt: „Wird die Bundesumweltministerin auch wirklich alle relevanten Unterlagen den beiden Landesregierungen zur Verfügung stellen, um den Sinn eines Bereitstellungslagers untersuchen lassen zu können?“

Die lokalen Abgeordneten bieten Ministerin Lemke an, am 29. April an der Gesprächsrunde vor Ort in Berlin teilzunehmen. In der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung steht dafür ein Raum bereit. Eingeladen wird auch die Interessensgruppe Würgassen im Bundestag und der Standortarbeitskreis Würgassen.

Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze im Reisebus sind begrenzt. In dem Gebäude der Konrad-Adenauer-Stiftung gilt die 2G+ Regelung, die Teilnehmer werden gebeten, sich am Vorabend testen zu lassen. Der Veranstalter behält sich vor, den 2G+ Status vor Fahrtantritt zu überprüfen.