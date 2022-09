Zeit zum Schätze kaufen auf dem Flohmarkt in Brakel

Garage voll, Keller voll: Wer kennt das nicht? Ein oft untragbarer Zustand. Viele kleine Schätze stauen sich zu Hause an und haben sich über die Jahre angesammelt. Zum Entsorgen zu schade, gebrauchen kann man sie aber auch nicht mehr. Was tun damit? Hilfe bietet hier der Siedlungsflohmarkt in der Brakeler Weststadt.

Der erste Siedlungsflohmarkt in der „Weststadt“ wird am Sonntag, 11. September, von 11 Uhr an veranstaltet. Jeder Anwohner hat die Chance an diesem Tag seine Schätzchen aus Garage, Keller und vollgestopften Gartenhäusern unter die Leute zu bringen. Professionelle Verkäufer sind nicht präsent, nur die Anwohner oder natürlich deren Freunde/Familie, die an dem Tag sicherlich das Grundstück mit nutzen dürfen.

Grundstücke sind Veranstaltungsorte

Es gibt keinen zentralen Ort für den Flohmarkt, sondern „die Veranstaltungswiese“ sind die jeweiligen Grundstücke, Höfe, Einfahrten und Garagen der Anwohner. Die ganze Siedlung ist ein Flohmarkt. Von 11 bis 17 Uhr besteht die Möglichkeit sicherlich das ein- oder andere Schnäppchen in Brakel zu ergattern. Stände werden durch Luftballons zusätzlich gekennzeichnet. Es werden keine Anmelde- oder Standgebühren erhoben.

Im Bereich der Kreuzung Ringstraße/Faulensieksweg stellt das Landhotel Stein Getränke und Snacks zu kleinen Preisen an einer dafür aufgebauten Außentheke (bei Regen überdacht) den Besuchern zur Verfügung. Für extra Spiel/Spaß sorgt Familie Stein zudem mit einer Hüpfburg.

Ebenso gibt es hier Zugang zu den Toiletten.

Für die Verpflegung ist gesorgt

Die Jugendfreizeitstätte Brakel wird mit einem Würstchenstand (unterstützt durch den Partyservice Lange) gegen den kleinen Hunger mit dabei sein.

Auch die Kita „Zum Guten Hirten“ (Faulensieksweg) wird sich ebenfalls mit am Programm beteiligen.

Öffentliche Parkmöglichkeiten stehen für die Besucher im Bereich Nieheimer Straße, Feuerteich-Parkplatz und dem Parkplatz am Kreisberufskolleg ausreichend zur Verfügung. Alle aktuellen Teilnehmer und den genauen Bereich des Flohmarktes sind zu finden unter http://flohmarkt.prohn.eu (passender QR-Code im Anhang).

Wie bereits berichtet, ist die offizielle Anmeldung vorbei. Wer mitmachen möchte, kann sich trotzdem noch persönlich bei Familie Prohn (Flechtheimer Straße 27) oder Familie Lichtenberg (Rudolphistraße 2), per E-Mail [email protected] oder per Anruf, SMS oder WhatsApp unter 0151/18940257 melden.

Einfach die Menschen zusammenbringen

„Wir möchten mit diesem Flohmarkt keinen Gewinn machen, sondern einfach Menschen zusammenbringen, die Lust am Trödel(n) haben. Besonders über die bereits zusagte Unterstützung der Siedlungsbetriebe Landhotel Stein, Partyservice Lange und MGrafix- Werbung freuen wir uns daher besonders“, sagte Frauke Prohn im Vorfeld. Bereits 60 Familien hätten sich zum Siedlungsflohmarkt angemeldet. Eine ständig aktuelle Übersicht der Stände ist unter http://flohmarkt.prohn.eu („Live-Karte“) frei zugänglich. Am Veranstaltungstag werden an den Ständen zusätzlich Listen und Karten mit Standübersichten ausliegen. Luftballons machen an Straßen und Hauseingängen auf die Flohmarktstände (zusätzlich zur Live-Karte) aufmerksam.