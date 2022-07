Ziege „Pepper“ wurde geschlachtet

Borgentreich

Der Polizei ist am Wochenende aus Borgentreich eine vermisste Ziege gemeldet worden. Das Tier war gemeinsam mit einer weiteren Ziege und einigen Hühnern auf einer Wiese in der Nähe des Feldweges „Am Oberhof“ am Borgentreicher Ortsausgang in Richtung Eissen untergebracht.

Von Jürgen Vahle