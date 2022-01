Ziegen, Kühe und Schafe für Waisen

140 Menschen in Äthiopien ist in der Vorweihnachtszeit das Augenlicht zurückgeschenkt worden. Zum sechsten Mal hat die syrisch-orthodoxe Schwester Hatune Dogan aus Warburg-Rimbeck eine solche Augen-OP-Kampagne mitorganisiert.

Schwester Hatune Dogan hat mehrere Einrichtungen in Äthiopien mit Schafen, Ziegen und Kühen versorgt. Die Einwohner freuen sich über die neue Ziegenherde, die in Zukunft die Milchversorgung im Dorf sichern soll.

An sieben Tagen in Folge wurden die Patienten am Grauen Star operiert, eine Erkrankung, die in Nordafrika sehr ausgeprägt ist. „Eigentlich waren elf Tage vorgesehen, doch aufgrund des Bürgerkriegs, der momentan Teile des Landes bestimmt, konnten mehrere Ärzte nicht an der Aktion teilnehmen, sie versorgen Kriegsverletzte“, berichtet Schwester Hatune Dogan von der Hatune Foundation International.