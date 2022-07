Zirkus verlängert Gastspiel in Ossendorf

Der Klassik Circus Trumpf gastiert aktuell in Ossendorf. Der Zirkus ist ein Familienbetrieb in der 7. Generation. Meleena (10), Chihuahua Tiago, Stute Sissi, Celina (18), Mama Daniela Lutzny mit den Ziegen Max und Moritz und Leeroy (15) haben für Klein und Groß ein abwechslungsreiches Programm parat.

Da der Zuschauerzuspruch bei den Vorstellungen am vergangenen Wochenende aber so gut gewesen sei, will der Zirkus noch einmal Vorstellungen auf der Wiese von Landwirt Heiner Geilhorn am Ortsausgang in Richtung Warburg geben.

Sie sind an diesem Samstag, Sonntag und Montag jeweils um 16 Uhr. Montag ist der günstigere Familientag, teilt die Zirkusfamilie mit.