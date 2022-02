Zu viele LKW auf der Bernhardusstraße

Warburg

Anwohner der Scherfeder Bernhardusstraße sind sauer. Immer wieder nutzen Fahrer schwerer Lastwagen über 7,5 Tonnen die Verbindung, um von der Bundesstraße 7 in das Industriegebiet in Warburg-Scherfede zu kommen. Das ist allerdings verboten, weil die Strecke in weiten Teilen eine ruhige Wohnstraße ist.

Von Jürgen Vahle