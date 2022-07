Zum zweiten Mal Germeter Majestäten

Der 49-jährige König und seine 38-jährige Königin sind „Wiederholungstäter“. Bereits 2004 standen sie an der Spitze des Schützenvereins aus dem Luftkurort. Im Oktober 2004 holte sich der Logistiker der Firma Scheideler auch die Stadtkönigswürde. Das Stadtschützenfest 2005 in Germete gilt bis heute als eines der sonnigsten, das jemals gefeiert wurde.

Damals wie heute an der Seite der Germeter Majestät: Seine Ehefrau Sabrina, die als Physiotherapeutin im Helios-Klinikum arbeitet. Gerd Vonde, seit Jahrzehnten Offizier im Verein und derzeit im Rang des 1. Hauptmanns, gilt als einer der besten Schützen im Ort. Bei internen Wettkämpfen landet er stets auf den vorderen Plätzen. Beim 2017 erstmals ausgetragenen Stadtpokalschießen der Schützenvereine im Rahmen der Oktoberwoche holte das Germeter Team auch dank seines guten Ergebnisses bei der Premiere den Titel.

2004 wurde Gerd Vonde von Bürgermeister Michael Stickeln zum Stadtkönig gekrönt. Seine Stadtkönigin war natürlich seine Eherfrau Sabrina (Hintergrund). Foto: Jürgen Vahle

Eine erneute Regentschaft hatte das Ehepaar Vonde eigentlich bereits für das Jahr 2020 angepeilt. Aus gutem Grund: Jutta und Benno Erdmann, Eltern der Königin, wollten damals ihr Silberjubiläum als Königspaar feiern. Da wegen der Coronapandemie jedoch alles flach fiel, rückte auch der Plan einer erneuten Regentschaft zunächst in den Hintergrund. Zwei Jahre später hielt der Offizier aus dem Quellenblick aber doch noch einmal drauf, holte zielsicher wie eh und je den Titel – und ermöglichte den Germetern so den Neustart.

Aus waschechten Schützenfamilien

Die Majestät stammt aus einer waschechten Schützenfamilie. Sein Großvater Wilhelm Vonde war nach dem Zweiten Weltkrieg 1948 der erste König des Ortes und holte den Titel 1954 noch einmal. Auch seine Eltern führten den Germeter Schützenverein vor 55 Jahren an: Marietheres und der bereits verstorbene Karl Vonde regierten 1967. Seine Schwester und sein Schwager Birgit und Martin Schießer waren vor 30 Jahren Germeter Königspaar. Und die nächste Generation steht übrigens auch schon in den Startlöchern: Ben Vonde (11), Sohn des Germeter Königspaars, freut sich jedenfalls schon auf das große Fest seiner Eltern.

Der Luftkurort Germete hat einen neuen Schützenkönig. Gerd Vonde (49) holte sich beim Königsschießen den Titel. Seine Ehefrau Sabrina (38) ist neue Schützenkönigin. Schützenfest wird in Germete vom 30. Juli bis 1. August gefeiert. Foto: Schützenverein Germete

Freunde und Bekannte unterstützen das Germeter Königspaar nun durch das gesamte Schützenjahr. Dem Hofstaat gehören an: Stephanie und Tobias Hoppe, Anja und Uwe Köring, Katja und Volker Schweins, Sonja und Marc Engemann, Kathrin und Dennis Eikenberg, Christin und Markus Schäfers, Kristin und Phillip Beiboks, Kristina und Eric Stietz, Astrid Vahle und Marco Böx sowie Jasmin und Tobias Viesehon.

Uwe Vonde, Bruder des Königs, übernimmt in Vertretung den Posten des 1. Hauptmanns. Toni Schießer, Neffe des Königs, lässt als Feldwebel-Vertreter die Kompanien antreten. Wegen der Größe des Hofstaates hat Oberst Jörg Köring auch weitere Offiziersposten neu besetzen müssen. So übernehmen beispielsweise Mitglieder der Jungschützen (Kevin Kloidt, Pascal Zimmermann, Louis Vonde) in diesem Jahr die Fahne der 2. Kompanie.

Oberst Jörg Köring hat König Gerd Vonde nach dem Königsschießen vor zwei Wochen gekrönt. Foto: Schützenverein Germete

Festumzug und Polonaise als Höhepunkte

Höhepunkt des Festes ist natürlich der große Festumzug durch den Ort, der am Sonntag um 13 Uhr mit einem Platzkonzert des Musikvereins Germete und des Spielmannszugs Daseburg vorm Vereinslokal „Deele“ beginnt. Um 13.30 Uhr treten dann die Schützen an. Beim Aufmarsch auf der Paradewiese neben der Schützenhalle gegen 15 Uhr werden das Königspaar und die Hofdamen dann mit Kutschen vorgefahren. Dort ist auch eine gute Gelegenheit, die Kleider der Damen ausgiebig zu betrachten. Gleiches ist auch am Sonntagabend um 20 Uhr möglich, wenn die Polonaise auf der Paradeweise ist.

Eine weitere Besonderheit des Germeter Festes steht am späten Montagabend an. Um 22 Uhr, und damit etwas früher als in der Vergangenheit, proklamieren die Jungschützen „derer von Hampenhausen“ ihre eigene Majestät. Und für diesen „Nebenkönig“ hat die amtierende Majestät Gerd Vonde übrigens volles Verständnis. Denn den Jux-Titel hatte er sich 1995 nämlich auch schon geholt.

Karl Halkowicz ist Gold- und Silberkönig zugleich

Es gibt weitere Besonderheiten, die in der 363-jährigen Geschichte des Germeter Schützenvereins so noch noch nicht vorgekommen sind: Mit Karl Halkowicz wird am Schützenfest-Sonntag zugleich der Gold- und Silberkönig geehrt. Gemeinsam mit seiner schon verstorbenen Ehefrau Helga regierte er 1972 – und dann 1997 noch einmal. Auch heute ist Karl Halkowicz noch als Fahnenoffizier aktiv und hat bei zahlreichen Baumaßnahmen hunderte Arbeitsstunden ehrenamtlich geleistet.

Helga und Karl Halkowicz waren zweimal Germeter Königspaar: 1972 (Foto) und 1997. Foto: Schützenverein Germete

Ebenfalls geehrt werden Edeltraud und Benno Sommerfeld sen. Sie regierten vor 40 Jahren und werden am Sonntag auf der Paradewiese erwartet. Gleiches gilt für Christel Hödemann (Königin vor 65 Jahren) und Margarete Reineke (Königin vor 70 Jahren).

Vor 40 Jahren regierten Benno Sommerfeld sen. und seine Ehefrau Edeltraud in Germete. Foto: Schützenverein Germete