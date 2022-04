150 Teilnehmer demonstrieren in Höxter und setzen ein Zeichen für die Demokratie

Höxter

„Als vor Jahren die erste Wahlkampfveranstaltung der AfD auf dem Höxteraner Marktplatz angekündigt wurde, haben wir versprochen, ebenfalls da zu sein. Jedes Mal. Und so sind wir auch heute hier, um für Frieden, Demokratie und Zusammenhalt einzutreten“, sagt Loreen Lensdorf. 150 Teilnehmer waren es am Samstag bei der Kundgebung in der Kreisstadt.

Von Iris Spieker Siebrecht