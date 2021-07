Zwei Brüder, eine Leidenschaft

Das Schrauber-Gen liegt in der Familie: Der Opa ist Landmaschinenmechanikermeister, der Vater Elektroinstallateurmeister – die Brüder Lars und Thorben Vössing wuchsen sprichwörtlich mit Schraubenschlüsseln und Motorenöl auf. So entstand auch ihre Leidenschaft für (alte) Motorräder.

In dieser Folge unserer Serie „Ich und mein Oldtimer“ stellen Thorben und Lars Vössing den „Knochenbrecher“ und die „Gummikuh“ vor – das sind die schmeichelhaften Spitzennamen, die zwei ihrer Oldtimer-Motorräder tragen. Die Brüder stammen aus Willebadessen-Peckelsheim, mittlerweile lebt Thorben Vössing in Warburg, Lars Vössing wohnt in Paderborn-Schloß Neuhaus.