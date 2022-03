Zwei Jugendliche schwer verletzt

Zwei Jugendliche sind am Samstag in Bad Driburg bei einem Unfall mit einem Krad schwer verletzt worden. Sie mussten ins Krankenhaus.

Unfall in Bad Driburg: Kradfahrer und Sozius kamen von der Fahrbahn ab

Passiert ist der Unfall am Samstag gegen 14.40 Uhr auf der L954. Ein 16-Jähriger befuhr die Straße mit seinem Krad von Bad Driburg in Richtung Reelsen. In einer langgezogenen Rechtskurve rutschte er nach Polizeiangaben mit seinem Kraftrad weg und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei wurden sowohl er als auch sein 15-jähriger Sozius nicht unerheblich verletzt.

Die beiden Jugendlichen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, wo sie auch stationär verblieben. "Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L954 gesperrt", berichtet die Polizei.