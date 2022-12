Zwei Krankenwagen aus Höxter für Verletzte in der Ukraine

Die Lage in der Ukraine ist noch immer dramatisch – und sie spitzt sich aufgrund des Winters und der russischen Angriffe auf die zivile Infrastruktur weiter zu. „Umso wichtiger bleibt es, den Menschen in dem Kriegsgebiet beizustehen“, sagt Landrat Michael Stickeln. Jetzt gibt es ganz konkrete Hilfe.

Der Kreis Höxter schickt zwei Krankentransportwagen, die erst seit kurzem hier nicht mehr im Dienst sind, in die Ukraine. Damit sollen Verletzte aus den umkämpften Gebieten gerettet werden. Gemeinsam mit Matthias Kämpfer (Leiter des Fachbereichs Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr) übergab Stickeln die Transportfahrzeuge an Dr. Mykhailo Osadchyi. Der Mediziner stammt aus der Ukraine und koordiniert die Bestellung und Lieferung der medizinischen Hilfsgüter, die mit den Spenden der Ukraine-Hilfe des Kreises Höxter finanziert werden.

„Wir werden die Krankentransportwagen nun zur polnisch-ukrainischen Grenze bringen und sie dann dort an ukrainische Einsatzkräfte übergeben“, sagt Dr. Osadchyi. „Durch unsere Kontakte stellen wir sicher, dass alle Güter direkt dort ankommen, wo sie benötigt werden.“ Auch die Einsatzmittel passen: Die Krankentransportwagen sind mit Tragen und weiterem wichtigen Equipment ausgestattet und damit sofort einsatzfähig. Bereits in der Vergangenheit hat der Kreis Höxter medizinisches Material und Ausrüstung wie zum Beispiel nicht mehr benötigte Defibrillatoren, Helme und Jacken für Rettungskräfte über das Netzwerk von Dr. Mykhailo Osadchyi in die Ukraine entsandt.

„Wir stehen weiterhin fest an der Seite der Menschen in der Ukraine und werden alles tun, um unseren Beitrag zu leisten, die Not dort zu lindern“, betont Stickeln. Gemeinsam mit Dr. Mykhailo Osadchyi dankt er allen Bürgern, die sich an der großzügigen Hilfswelle beteiligt haben. Allein bei der Ukraine-Hilfe des Kreises Höxter seien bislang schon Geldspenden in Höhe von etwa 36.000 Euro eingegangen. Davon werden medizinische Güter beschafft. „Die Beteiligung an der Ukraine-Hilfe ist wirklich großartig. Gespendet haben Privatpersonen und Vereine, ebenso wie Unternehmen“, berichtet Fachbereichsleiter Kämpfer, der die Ukraine-Hilfe koordiniert.

Michael Stickeln (re.) und Matthias Kämpfer (li.) bedanken sich beim Vorsitzenden des Stahler Blasorchesters, Rudi Weber (2.v.li.), sowie dem Geschäftsführer des Unternehmens „FM&S“ aus Steinheim, Ernst-Friedrich Meißner. Sie haben wie weitere Vereine Beträge von teilweise über 1000 Euro an die Ukraine-Hilfe des Kreises gespendet. Foto: Kreis Höxter

„Auch mehrere große Beträge von teilweise weit über 1000 Euro sind gespendet worden – etwa vom Musikverein Spielmannszug Würgassen, dem Stahler Blasorchester, dem Hegering Willebadessen, dem Unternehmen FM&S aus Steinheim oder von Hiltrud Gockeln aus Brakel.“ Wer die Spendenaktion des Kreises Höxter für die medizinische Versorgung notleidender Menschen in der Ukraine direkt unterstützen möchte, findet kann das über das Spendenkonto des Kreises bei der Sparkasse Höxter tun (Verwendungszweck: „Ukraine-Hilfe“, mit der IBAN DE97 4725 1550 0003 0000 15).