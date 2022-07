Unfall bei Bonenburg: Mütter und Kleinkinder schwer verletzt

Zwei Frauen (31/33) sind am Dienstagmorgen auf der L832 (Eggestraße) bei Bonenburg verletzt worden. Auch ihre Kleinkinder, die mit in den Autos saßen, wurden verletzt. Eine der Frauen ist zudem schwanger.

Kleinwagen stoßen in der Kurve am Tonwerk zusammen

Nach Informationen der Polizei war ein schwarzer Skoda Altea gegen 8.50 Uhr in der scharfen so genannten Tonwerkkurve in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Opel Astra zusammengestoßen.

Schwangere Frau beteiligt

Dabei wurden die Insassen verletzt. Lebensgefahr besteht offenbar nicht. Die 33-jährige Seat-Fahrerin und ihr vierjähriges Kind kamen mit schweren Verletzungen ins Hospital. Die 31-jährige Opelfahrerin und ihr zweijähriges Kind wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Besondere Brisanz hat der Zusammenstoß auch, weil eine der beteiligten Frauen schwanger ist. Die Verletzten kamen in Krankenhäuser nach Hofgeismar und Paderborn.

Die Feuerwehr rückte aus, um ausgelaufenes Benzin aufzunehmen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 15.000 Euro. Die Eggestraße war bis 10.30 Uhr für den Verkehr gesperrt.