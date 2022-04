Zwei Unfälle auf glatter B64 in Bad Driburg

Gefällstrecke Am Stellberg: 27-Jährige schwer, zwei junge Mänmner leicht verletzt

Bad Driburg

Wegen Glätte ist es in der Nacht zu Samstag in Bad Driburg zu gleich zwei Verkehrsunfällen mit drei Verletzen gekommen. Dabei ist den Autofahrern die Gefällstrecke Am Stellberg der B64 zum Verhängnis geworden.