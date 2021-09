Zwei Wisente ziehen in das Neandertal

Für Wisentförster Rainer Glunz war es der letzte Wisenttransport. „Rainer Glunz geht zwar erst in ein paar Monaten in Ruhestand. Bis dahin stehen aber keine weiteren Wisenttransporte an.

Von denen hat Rainer Glunz in über 30 Jahren im Wisentgehege Hardehausen etliche organisiert und damit maßgeblich dazu beigetragen, dass Hardehausen zu den renommiertesten Nachzuchteinrichtungen für die bedrohten Wisente in Europa zählt“, berichtet Jan Preller, Leiter des Waldinformationszen­trums Hammerhof.

Am Freitag sei neben der Freude über eine erfolgreiche Verladung auf den Spezialtransporter von Roy Smith also auch etwas Wehmut über die letzte Aktion in dieser Zusammensetzung zu spüren gewesen.