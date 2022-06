Zwei Züge pro Stunde fahren zur Landesgartenschau in Höxter

Höxter

Anlässlich der Landesgartenschau 2023 in Höxter hat der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe in seiner Verbandsversammlung mehrheitlich entschieden, die Linie RB 84 zwischen Paderborn und Höxter am Wochenende und an Feiertagen vom 60-Minuten-Takt auf zwei Fahrten pro Stunde zu verdichten. Das hat Landttagsabgeordneter Matthias Goeken mitgeteilt.