Die Zweifach-Turnhalle in Borgentreich wird abgerissen. „Die Arbeiten laufen seit Anfang Oktober“, sagt Sascha Bellstädt. „Noch vor Weihnachten sind wir hier fertig“, meint der Projektleiter des beauftragten Abrissunternehmens Linkamp aus Anröchte. Bis die neue Multifunktionshalle steht, wird es wohl bis Sommer 2024 dauern, schätzt Bürgermeister Nicolas Aisch.

Projektleiter Sascha Bellstädt rechnet damit, dass der eigentliche Abbruch in vier Wochen abgeschlossen sein wird. „Dann geht es an die Baugrube für die neue Halle“, sagt der Projektleiter. Wenn sein Zeitplan aufgeht, ist die Firma Linkamp in sechs bis acht Wochen mit ihren Arbeiten fertig.