Warburg/Nieheim/Willebadessen/Brakel

In Warburg gibt es einen Biergarten an der Brauerei, in Nieheim ein Brauereimuseum, in Rheder eine Brauerei auf dem Felsenkeller und in Schweckhausen eine alte Schmiede. Wer das noch nicht wusste, kann diese besonderen Orte im Kreis Höxter bei der zweiten Brauerei-Radtour über rund 50 Kilometer am 20. August erleben.

Von Verena Schäfers-Michels