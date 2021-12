Zweite LGS in nur 60 Kilometern Entfernung

Zwei Schauen in knapp 60 Kilometern Entfernung – machen diese Großereignisse sich nicht zwangsläufig Konkurrenz? Diese Gefahr sieht der Vorsitzende des Fördervereins für die LGS in Höxter, Thomas Schöning, nicht. „Wir nehmen uns gegenseitig nichts weg“, ist er überzeugt. Dazu seien die Schauen viel zu unterschiedlich. Außerdem seien Landesgartenschau-Besucher so gestrickt, dass sie sich eine zweite Schau, die in der Nähe ist, entweder gleich in einem Abwasch oder zu einem anderen Zeitpunkt zusätzlich anschauen.

