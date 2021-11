Zweitklässler pflanzen viele Obstbäume

Laut einer Pressemitteilung machten sich dafür die Kinder der zweiten Klassen am Freitag, 5. November, mit ihren Klassenlehrerinnen auf den Weg, um in Kooperation mit dem Bio-Landwirt Adalbert Fricke aus Bühne und der Bioland-Stiftung eine Streuobstwiese mit rund 25 verschiedenen Obstbäumen anzulegen.

Das Projekt wird von der Stiftung Umwelt und Entwicklung (SUE) des Landes NRW gefördert. Etwa 25 Bioland-Betriebe erhalten die Möglichkeit, in Kooperation mit der Bioland Stiftung sowie interessierten Gruppen – wie etwa der Grundschule Borgentreich – artenreiche Streuobstwiesen anzulegen.

Die Vorfreude der Zweitklässlerinnen und Zweitklässler, nach einem ganzen Corona-Schuljahr nun endlich einen außerschulischen Lernort aufzusuchen, war groß, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Schon in der Schule wurden die Kinder auf das Thema eingestimmt. Nach einer kurzen Einführung und Pflanzvorführung vor Ort durften die Mädchen und Jungen selbst tätig werden.

Oase für Tiere und Pflanzen

Bevor die Bäume in die Pflanzstellen gesetzt und die Wurzeln mit Erde bedeckt werden durften, wurden Drahtkörbe gebogen, die Wühlmäuse von den jungen Wurzeln fernhalten sollen. Viele Kinder brachten eigene Spaten und Schippen mit und zeigten beim anschließenden Anfüllen der vorgegrabenen Pflanzstellen vollen Einsatz.

Mit einem Erdbohrer wurden die Pflanzlöcher für die neuen Bäume in die Erde gebracht.

Abschließend wurden die Stämme mit einem Verbissschutz versehen und für Stabilität zwischen zwei Holzpfählen festgebunden. Trotz der kühlen Temperaturen waren die Kinder mit großem Einsatz dabei, sei es beim Anfüllen der Pflanzlöcher oder beim Transportieren der Holzpfähle.

Die Vor- und Nachbereitung vor Ort an der Pflanzstelle durch die Bioland-Stiftung soll den Kindern ins Bewusstsein rufen, welch einzigartige Struktur Streuobstwiesen aufweisen. Sie stellen eine Oase für unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten dar und schützen damit gleichzeitig das Klima, heißt es in der Pressemitteilung. So ließ sich manch ein kleiner Obstgärtner schon während des Pflanzens von interessanten Käfern und Regenwürmern in den Bann ziehen.

Langfristiges Projekt

Das Pflanzen der Obstbäume stellt den Beginn eines längerfristig angelegten Projektes und der Kooperation zwischen der Grundschule und dem Landwirt Adalbert Fricke dar. Schon jetzt sind viele weitere Ideen in Bezug auf die Streuobstwiese entstanden, durch die das Bewusstsein für eine nachhaltige Lebensweise gestärkt werden soll.

Als nächstes werden etwa Beschilderungen für die Obstbäume angefertigt, damit bei einem Besuch auf der Streuobstwiese auch klar ist, um welche Bäume es sich handelt. Außerdem steht für das nächste Jahr der Bau von Insektenhotels auf dem Programm.

Wie wichtig und prägend diese Erlebnisse der Kinder in und mit der Natur sind, wird durch die Äußerung einer Mutter nach dem Anlegen der Streuobstwiese deutlich: „Das war ja eine tolle Aktion. Mein Kind kam zwar dreckig aber sehr, sehr glücklich nach Hause.“