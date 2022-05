Kreis Höxter arbeitet trotz Stromausfall

In der Kreisverwaltung Höxter kann bei Stromausfall erfolgreich gearbeitet werden. Dazu gab es nun einen erfolgreichen und aufschlussreichen Test.

Auch bei einem Stromausfall ist die Arbeitsfähigkeit des Kreises Höxter sichergestellt. Freuen sich über erfolgreiche Übung zur Ersatzstromversorgung der Verwaltungsgebäude in Höxter (von links): Ralf Potthast, Florian Mantel, Thomas Krämer, Matthias Kämpfer, Markus Rüther und Stefan Nostitz vom Kreis Höxter und die Einsatzkräfte der Feuerwehr Borgentreich.

„Auch bei einem Stromausfall können wir die Arbeitsfähigkeit der Kreisverwaltung sicherstellen“, erklärt Kreisdirektor Klaus Schumacher. Im Rahmen einer Übung hat der Kreis Höxter die Versorgung seiner Verwaltungsgebäude in Höxter mit Ersatzstrom erfolgreich getestet.

Startet das Ersatzstromaggregat: Stefan Nostitz von der Abteilung Bevölkerungsschutz des Kreises Höxter. Foto: Kreis Höxter

„Wir haben einen mehrstündigen Probelauf durchgeführt, der reibungslos funktioniert hat“, freut sich Krisenstabsleiter Matthias Kämpfer über den gelungenen Test. Die Einspeisung von Ersatzstrom sei über ein leistungsfähiges Dieselaggregat erfolgt. So gut wie alle Bereiche des täglichen Lebens sind von Strom abhängig. „Deutschland verfügt über einen hohen Grad an Versorgungssicherheit, dennoch können wir einen möglichen Stromausfall nicht vollständig ausschließen“, erklärt der Leiter der Abteilung Bevölkerungsschutz beim Kreis Höxter, Thomas Krämer. Ursachen können Baggerschäden, technische Probleme oder Naturereignisse sein, wie zum Beispiel Blitzeinschläge oder Sturmschäden. Die Möglichkeiten seien vielfältig. „Für diesen möglichen Ernstfall haben wir nun Vorsorge getroffen“, sagt Krämer, dessen Abteilung die Übung der Kreisverwaltung koordiniert hat. Alle hätten dabei bestens mitgezogen. Es seien wichtige Erkenntnisse gewonnen worden.

Wartungen

Die Funktionsfähigkeit der Ersatzstromanlagen des Kreises Höxter wird durch regelmäßige Wartungen und technische Prüfungen sichergestellt. „Jetzt haben wir die Anlage unter Volllast im laufenden Betrieb der Kreisverwaltung getestet. Solche Übungen sind wichtig, um die Leistungsfähigkeit der Technik und die Zusammenarbeit der beteiligten Einsatzkräfte im Ernstfall zu gewährleisten“, erklärte Matthias Kämpfer.

Matthias Kämpfer dankte allen Beteiligten aus den drei Abteilungen Bevölkerungsschutz, Interne Dienste sowie IT, Digitalisierung und Organisation der Kreisverwaltung für das gute Zusammenwirken bei der Vorbereitung und Durchführung der Übung in der Kreisverwaltung. „Besonders danken möchte ich auch den Kameraden der Feuerwehr Borgentreich, die sich mit der Bereitstellung eines Reserveaggregats aktiv an der Übung beteiligt haben.“