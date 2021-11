Kreis Höxter eröffnet Impfstelle in Lütmarsen

Höxter/Lütmarsen

Der Kreis Höxter hat am Mittwoch die neue zentrale Impfstelle in Höxter-Lütmarsen in der früheren Förderschule eröffnet. Zwei Impfstraßen haben am ersten Tag bereits mehr als 200 Impflinge überwiegend mit einer Drittimpfe versorgt. „Boostern first“ – das soll das Motto für die nächsten Wochen lauten. In Warburg wird am Freitag vom Kreis eine neue zentrale Impfstelle in den Räumen der früheren Nahrungsmittelwerk ihren Betrieb aufnehmen. Das kündigte Matthias Potthoff, Leiter der Koordinierungsgruppe Covid Impfeinheit des Kreises Höxter, an.

Von Michael Robrecht