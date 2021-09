Kreis Höxter setzt auf Tageseltern

Weil die Nachfrage weiter steigt, sucht der Kreis Höxter neue Kindertagespflegepersonen. Deshalb beginnt am 28. September ein neuer Qualifizierungskursus in Brakel, bei dem noch Plätze frei sind.

„Die Kindertagespflege ist neben den Kindertageseinrichtungen ein flexibles und gleichwertiges Betreuungsangebot zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, verdeutlicht Christian Rodemeyer vom Kreis Höxter, Leiter der Abteilung Kinder, Jugend und Familie. „Früher haben Großeltern oder Nachbarn die Eltern bei der Kinderbetreuung unterstützt. Doch in vielen Familien ist das heute nicht mehr möglich. Hier helfen qualifizierte Kindertagespflegepersonen weiter“, erläutert er und weist darauf hin, dass sich das Angebot neben den Kindertageseinrichtungen schon längst zu einer wichtigen Säule der Kinderbetreuung im Kreis Höxter entwickelt habe.

Individuelle Betreuung

Die Babys und Kleinkinder werden im Haushalt der Tagespflegeperson oder aber in anderen geeigneten Räumlichkeiten einzeln oder in kleinen Gruppen individuell betreut. Das erfordert seitens der Kindertagespflegeperson neben Kinderliebe, Einfühlungsvermögen und beruflicher Kompetenz auch einen gut organisierten Tagesablauf. Der Kreis Höxter bietet in Kooperation mit der Katholischen Erwachsenen- und Familienbildung entsprechende Qualifikationskurse an, für die er anteilig die Kosten übernimmt. Hier werden die Tagesmütter und -väter unter anderem in Pädagogik, Psychologie, Selbstmanagement, Recht und Kommunikation ausgebildet.

Der neue Kursus, der in Brakel veranstaltet wird, endet im Dezember 2022 und umfasst 300 Unterrichtseinheiten. Eine vorzeitige Tätigkeitsaufnahme ist bereits nach der Grundqualifizierung von 160 Unterrichtseinheiten möglich. Die erfolgreiche Teilnahme an der Qualifizierung ist Voraussetzung für die Erteilung der Pflegeerlaubnis im Kreis Höxter. Nach Abschluss des gesamten Kurses erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat. Die Fachberatung Kindertagespflege des Kreises Höxter unterstützt die angehenden Tageseltern während dieser Qualifizierungsmaßnahmen und ist nachher auch bei der Vermittlung von Tageskindern behilflich.

„Die Tätigkeit als Tagespflegeperson ermöglicht die unterschiedlichsten Dienstleistungskonzepte“, erklären Stephanie Werk-Ferber und Christina Westermeier von der Fachberatung Kindertagespflege des Kreises Höxter. „Bis zu fünf Kinder darf eine qualifizierte Tagespflegeperson gleichzeitig ganztägig betreuen. Als Selbstständige können die Tagesmütter und Tagesväter den zeitlichen Rahmen und die Gruppenstärke bestimmen und so Arbeit und eigenes Familienleben in Einklang bringen.“

Ergänzendes Betreuungsangebot

Die Kindertagespflege zeichnet sich durch zeitliche Flexibilität und individuellen Zuschnitt auf die persönliche Situation der Kinder und Eltern aus. Neben der Betreuung von Kindern im Alter von null bis drei Jahren bietet sie sich zum Beispiel auch an, wenn Eltern ein ergänzendes Betreuungsangebot in den sogenannten Randzeiten wünschen. In diesem Fall kann eine Betreuung vor oder im Anschluss an die täglichen Öffnungszeiten des Kindergartens oder der Schule erfolgen.

Wer Interesse an der Tätigkeit hat, kann sich mit Stephanie Werk-Ferber oder Christina Westermeier in Verbindung setzen. Sie sind unter den Telefonnummern 05271/965-3706 und 965-3711 zu erreichen. Umfangreiche Informationen rund um die Kindertagespflege gibt es aber auch im Internet unter www.kindertagespflege.kreis-hoexter.de.