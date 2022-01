Kreis Höxter wird zur „Region mit Piks“

Kreis Höxter

Vor wenigen Wochen änderten mehr als 150 Unternehmen, Organisationen und Marken ihr allseits bekannten Slogans und werben für die Corona-Schutzimpfung. Große Marken wie Netto („Dann geh doch zum Impfen!“), McDonalds („Impfen – ich liebe es!“) oder BMW („Freude am Impfen“) machten mit. Jetzt ist auch der Kreis Höxter dabei: Aus dem Slogan „Die Region plus X“ wurde nach Weihnachten, unter anderem in E-Mail-Signaturen, die „Region mit dem Piks“.

Von Meike Oblau