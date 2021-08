Der Inzidenzwert im Kreis Höxter nähert sich der 100. Er ist von 89,1 am Samstag auf 97 am Sonntag gestiegen.

Die Zahl der bestätigten Fälle hat sich um 16 auf 5363 erhöht. In Bad Driburg gibt es vier neue Fälle, in Borgentreich einen, in Höxter zwei, in Warburg drei und in Willebadessen sechs.