Kreis kündigt Impfaktion in Lübbecker Kreissporthalle an

Der Kreis Minden-Lübbecke will mit drei Angeboten in dieser Woche die Auffrischungsimpfungen bei den niedergelassenen Ärzten unterstützen: „zeitnah und unkompliziert“.

Normalerweise warten dort die Handball-Fans, jetzt öffnet sich die Kreissporthalle in Lübbecke den Impfwilligen. Der Kreis startet in dieser Woche mit dezentralen Angeboten in drei Städten.

Jeder Interessierte, jede Interessierte aus dem Kreis Minden-Lübbecke ist willkommen. Weitere Termine sollen folgen.

Start der Aktionen ist diese Woche in Lübbecke, Minden und Bad Oeynhausen: am Mittwoch, 17. November, von 14 bis 18 Uhr in der Kreissporthalle Lübbecke, Rote Mühle 1; am Freitag, 19. November, von 14 bis 18 Uhr in der Kampa-Halle Minden, Hahler Straße 112; am Samstag, 20. November, von 14 bis 18 Uhr im Werre-Park Bad Oeynhausen, Mindener Straße 22. Weitere Angebote werden aktuell mit den Verantwortlichen besprochen und zeitnah veröffentlicht.

Darüber hinaus bieten Ärztinnen und Ärzte im Kreis eine Impfsprechstunde an, um der großen Nachfrage gerecht zu werden. Dazu gehört die Praxis Bredenkamp, Detmolder Straße 30A, 32545 Bad Oeynhausen, in der jeden Donnerstag ganztägig geimpft wird (Anmeldung vorab per E-Mail an drbredenkamp-covidimpfung@web.de). Auch in Espelkamp wird es an diesem Samstag im Bürgerhaus, Wilhelm-Kern-Platz 14, und an diesem Sonntag im Nachbarschaftszentrum Im Erlengrund, Gabelhorst 38, jeweils von 11 bis 14 Uhr erneut die Möglichkeit geben, sich impfen zu lassen.