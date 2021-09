Kran steht schon am Sulburgring in Bad Driburg – Netz soll vor herabfallenden Platten schützen

Bad Driburg

Der Parkplatz ist abgesperrt und es steht ein Kran am Hochhaus Sulburgring 11 in Bad Driburg. Ein Bauunternehmen hat am Dienstag im Auftrag des Kreises Höxter damit begonnen, ein Netz am Treppenturm der Schrottimmobilie zu spannen, damit von herabfallenden Fassadenplatten keine Gefahr mehr für Passanten ausgeht.

Von Marius Thöne