Kreis lehnt Bebauung ab

Alle reden von Verdichtung, gern als Alternative zu neuen Baugebieten „auf der grünen Wiese“. Nicht immer ist das allerdings so einfach, und die äußerst niedrige Zahl der freien (Bau-)Grundstücke im Baulücken-Kataster der Stadt Werther ist zuletzt sogar nochmals geschrumpft. Jetzt lag dem Wertheraner Bauamt eine Bauvoranfrage für die Bebauung eines Stück Gartens in der Grünstraße vor.

Nachverdichtung: An der Grünstraße in Werther sollten zwei Dreifamilienhäuser entstehen

Für die Nachverdichtung auf innerstädtischen Flächen wird von Politik und Verwaltung in Werther gern geworben. Doch nicht immer ist das für Häuslebauer so einfach umsetzbar.

Nach Wunsch der Grundeigentümer sollten hier zwei Mehrfamilienhäuser entstehen, jeweils mit zwei Stockwerken plus Staffelgeschoss. Unterm Strich könnten so immerhin sechs weitere Wohnungen in Innenstadtnähe entstehen – dringend benötigter Wohnraum. Doch der Kreis Gütersloh als Bauaufsichtsbehörde spielt nicht mit.