In Lage im Kreis Lippe ist am Freitagmorgen eine 26-jährige Frau tot aufgefunden worden. Sie wurde nach Angaben der Polizei Opfer eines Tötungsdelikts.

Mordkommission der Bielefelder Polizei ermittelt in Lage im Kreis Lippe

Die Frau lebte in diesem Wohngebiet in Lage.

Die Polizei Bielefeld hat nach eigenen Angaben eine Mordkommission eingerichtet und die Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Detmold aufgenommen.

Angehörige informierten am Freitagmorgen die Polizei Lippe über eine aufgefundene verstorbene Frau in Lage. Streifenpolizisten stellten in der Wohnung fest, dass die 26-Jährige offensichtlich Opfer einer Tötungsdeliktes geworden war. Die ersten Ermittlungen bestätigten, dass die 26-Jährige gewaltsam zu Tode kam.

Die Polizei Bielefeld richtete die Mordkommission „Breslauer“ unter Leitung von Kriminalhauptkommissarin Jutta Horstkötter ein und nahm mit Unterstützung der Polizei Lippe die Ermittlungen auf.

Die Wohnung der Toten wurde von der Kriminalpolizei abgesperrt. Foto: Christian Müller

Hinweise nimmt die Mordkommission der Polizei Bielefeld unter 0521/545-0 entgegen.