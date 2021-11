2G-Regel für Museen und Denkmäler in Lippe

In den Museen und Kultureinrichtungen in der Region Lippe gilt ab sofort die 2G-Regel für Besucher. Als Grund gibt der Landesverband Lippe die aktuell steigende Corona-Infektionszahlen an.

Kunst, Kultur und Freizeitvergnügen sollte weiterhin sicher sein, erklärte Verbandsvorsteher Jörg Düning-Gast am Dienstag in Lemgo. Deshalb gelte seit Dienstag statt der 3G- nun die 2G-Regel.

Die sogenannte 2G-Regel steht für "geimpft oder genesen”. Besucherinnen und Besucher müssen entweder ein gültiges Impfzertifikat oder Genesenen-Zertifikat vorlegen. Von der 2G-Regel sind laut Landesverband Kinder und Jugendliche ausgenommen, weil diese regelmäßig an Tests in Schulen getestet werden. Erwachsene, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, müssen ein Attest vom Arzt sowie einen maximal 24 Stunden alten Negativ-Test vorlegen.

In der Region Lippe gilt die Regelung für das Lippische Landesmuseum in Detmold, das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake in Lemgo, das Klingende Museum der Burg Sternberg sowie für die Galerien in Schieder-Schwalenberg. Auch die Externsteine in Horn-Bad Meinberg können nur noch unter den strengeren Bedingungen erkundet werden. Das Naturdenkmal und die Dauerausstellung im Info-Zentrum Externsteine haben in der Nebensaison täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Das Hermannsdenkmal bei Detmold ist derzeit noch geschlossen. Es werde aber ein neues Konzept in Abstimmung mit der Stadt erarbeitet, das einen coronagerechten Aufstieg durch den engen Wendeltreppengang hinauf zur Plattform ermöglicht soll, wie es weiter hieß. Für den Eintritt zur Tourist-Info am Hermannbsdenkmal gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Die 2- oder 3G-Regel greift hier nicht.