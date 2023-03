57-Jähriger will Familie Liebeserklärung machen und löst Polizeieinsatz aus

Eigentlich wollte ein 57-jähriger Mann seiner Familie in Oerlinghausen (Kreis Lippe) eine besondere Liebeserklärung machen. Stattdessen rief er allerdings die Polizei auf den Plan.

Mann steigt in Oerlinghausen in Kran-Korb und ruft die 110

Es sollte so romantisch werden: Am Dienstagvormittag (7. März) kletterte der 57-Jährige in den Korb eines Kranwagens und zeigte ein selbstgefertigtes Banner, auf dem er die Liebe zu seiner Familie zum Ausdruck brachte. Bis hierher eine schöne Geschichte, die die Polizei nicht betrifft.

Allerdings rief der Mann die 110 an und sagte etwas, was die Beamten als Bedrohung auslegten. So löste er einen größeren Polizeieinsatz aus.

Der 57-Jährige konnte im Nachgang allerdings keinen Grund nennen, warum er die Polizei alarmiert hatte. Gegen ihn wird nun wegen des Missbrauchs von Notrufen ermittelt.