Augustdorfer Soldaten im Nordirak beschossen

Bundeswehrsoldaten und kurdische Peshmerga Soldaten gehen in der Ausbildungseinrichtung Bnaslawa bei einer Übung am Rand einer Straße entlang. Die im nordirakischen Erbil stationierten Soldaten der Bundeswehr, 34 davon aus Augustdorf, sind nach den iranischen Raketenangriffen auf Militärziele in dem Land wohlbehalten.

Die Soldaten des Panzerbataillons 203 der Panzerbrigade 21 „Lipperland“ sind auf dem Stützpunkt Erbil im Nordirak stationiert. Dabei handelt es sich um ein altes Flughafengelände in der Autonomen Region Kurdistan, das unter anderem von amerikanischen und deutschen Einheiten als Feldlager genutzt wird. Der Stützpunkt ist in der Zeit zwischen Mitternacht und 1 Uhr mittwochmorgens mit Raketen beschossen worden. Irakischen Streitkräften zufolge schlugen fünf iranische Raketen in Erbil ein. „Dabei hat es allerdings keine Einschläge im deutschen Bereich des Geländes gegeben. Unsere Soldaten vor Ort haben sich aber in einem Luftschutzraum mit mehreren Stahlbetonträgern in Sicherheit gebracht. Ihnen geht es den Umständen entsprechend gut. Sie haben uns noch in der Nacht über ihre Lage informiert“, erklärte Hauptmann Martin Waltemathe (43) am Mittwoch gegenüber dem WESTFALEN-BLATT. Die Soldaten waren von internationalen Partnern gewarnt worden und konnten rechtzeitig die Schutzbauten aufsuchen.

Hintergrund der Attacke auf die Militärstützpunkte der Amerikaner war die Tötung des hochrangigen iranischen Generals Soleimani. Wie es im Detail mit den 34 Soldaten des Panzerbataillons 203 aus Augustdorf weiter gehe, sei derzeit noch unklar, sagte Waltemathe weiter: „Es liegt nicht in unserer Hand und hängt von den Entscheidungen der Politik ab“, so der Presseoffizier der Panzerbrigade 21 „Lipperland“ am Mittwochnachmittag. Bereits im ARD-„Morgenmagazin“ hatte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Mittwoch angekündigt, dass man in der Planung „mögliche Teilrückverlegungen“ von Soldaten aus Erbil sei. Demnach prüft die Bundesregierung einen Rückzug von einigen aktuell 119 in Erbil stationierten deutschen Bundeswehrsoldaten. Ein vollständiger Abzug soll nach Angaben aus dem Verteidigungsministerium in Berlin aber noch nicht vorbereitet werden.

Bereits am Dienstag hatten wegen der Spannungen im Nahen Osten 32 andere Soldaten der Augustdorfer Kaserne ihren Einsatzort verlassen. „Sie wurden vom 50 Kilometer südlich von Bagdad gelegenen Stützpunkt Tadschi nach Jordanien ausgeflogen“, erklärte Martin Waltemathe.

Angehörige der im Ausland stationierten Soldaten können sich bei der Bundeswehr über eine 24-Stunden-Hotline (0800/1004686) informieren. Zudem ist das Familienbetreuungszentrum der Rommel-Kaserne in Augustdorf unter 05237/911082 erreichbar.