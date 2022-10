Bataillon an Oberstleutnant Sven Scharnitzki übergeben

Das Panzergrenadierbataillon 212 hat einen neuen Kommandeur. Nach 28 Monaten hat jetzt Oberstleutnant Matthias Greune die Soldatinnen und Soldaten an seinen Nachfolger Oberstleutnant Sven Scharnitzki übergeben.

Neuer Kommandeur in Augustdorf

Oberstleutnant Matthias Greune (links) übergab in Gegenwart von Brigadegeneral Stephan Willer an Oberstleutnant Sven Scharnitzki.

Eigentlich nur ein formaler Akt, den der Verband der Panzerbrigade 21 „Lipperland“ vollzog., Doch beim Übergabeappell macht der Offizier deutlich, dass die Zeit unter besonderen Vorzeichen stand. So übernahm Greune das Bataillon im Juni 2020, mitten in der ersten Hochphase der Corona-Pandemie. „Was sich bereits auf den ersten Blick wie eine Mammutaufgabe anhört, wurde zu einer besonderen Herausforderung. Kohortenbildung, Isolation von Teileinheiten sowie temporäre Auslagerung von zwei Kompanien in die Athlone-Barracks im Sennelager prägten Ihre ersten Monate“, sagte der Kommandeur der Lipperland-Brigade, Brigadegeneral Stephan Wil­ler.

Oberstleutnant Matthias Greune wechselt ins Bundesverteidigungsministerium

Da Oberstleutnant Greune mit „seinen 212ern“ als letztes Kontingent aus Afghanistan zurückkehrte und die Mission am Hindukusch beendete, bleibe dieser Einsatz „für immer untrennbar mit den Augustdorfer Panzergrenadieren, mit Ihnen, verbunden“, so Willer.

Der 44-Jährige selbst bedankte sich bei allen Frauen, Männern und Wegbegleitern, insbesondere bei deren und seiner Familie, „die viel zurückstecken mussten oder lange und entbehrungsreiche Abwesenheiten zu überstehen hatten. Dafür ist ein leises Danke mitnichten ausreichend – es aber vor der Truppe nochmals zu bekräftigen, ist zumindest ein Anfang, meine tief empfundene Dankbarkeit und Demut zum Ausdruck zu bringen.“ Oberstleutnant Matthias Greune wechselt ins Bundesverteidigungsministerium auf die Bonner Hardthöhe.