Bundeswehr: Augustdorf spricht von "Optimierungsprozess"

Die Panzerbrigade 21 in Augustdorf (Kreis Lippe) hat am Dienstag auf die Berichterstattung über die geplanten Veränderungen am Standort in der Region reagiert.

Basierend auf dem „Zielbild Einsatzkräfte Heer“ will das Verteidigungsministerium die Bodentruppen neu aufstellen. Das hat auch erhebliche Folgen für Augustdorf. Demnach soll die Panzerbrigade 21 das Panzerbataillon 203 an die Panzerlehrbrigade 9 in Munster abgeben, die ebenfalls zur 1. Panzerdivision mit Stabssitz in Oldenburg gehört. „Bei den Planungen zur Zukunft der Landstreitkräfte der Bundeswehr handelt es sich um einen laufenden Prozess“, teilte Presseoffizier Hauptmann Martin Waltemathe am Dienstag mit.