Augustdorf: Panzergrenadierbataillon 212 wechselt nach Sachsen

Auf den heimischen Bundeswehrstandort im lippischen Augustdorf kommen erhebliche Veränderungen in der Befehlsstruktur zu.

In wenigen Wochen ist Brigadegeneral Alexander Krone (Vierter von links) der neue Vorgesetzte von Grenadier-Kommandeur Sven Scharnitzki (Vierter von rechts). Brigadegeneral Stephan Willer (Zweiter von rechts) versorgte die Delegation der Panzergrenadierbrigade 37 aus Sachsen mit ersten Informationen zur Vorbereitung des Unterstellungswechsels.

Im Zuge des Unterstellungswechsels wird das Panzergrenadierbataillon 212 in wenigen Wochen offiziell der Kampftruppenbrigade aus dem sächsischen Frankenberg angehören. Aus diesem Anlass besuchte der Kommandeur der Panzergrenadierbrigade 37 „Freistaat Sachsen“, Brigadegeneral Alexander Krone, mit einem Teil seines Stabs am Mittwoch die Rommel-Kaserne.

Zur Steigerung der Einsatzbereitschaft des Heeres werden künftig alle schweren Kampftruppenbataillone in drei Heeresbrigaden in Niedersachsen, Bayern und Sachsen konzentriert. Im Gegenzug werden zwei Infanteriebataillone der Panzerbrigade 21 „Lipperland“ zugeordnet. Neben dem Panzergrenadierbataillon 212 wird auch das Panzerbataillon 203 bei der Panzerlehrbrigade 9 in Munster eine neue militärische Heimat finden.

Grenadiere aus Augustdorf bleiben in Rommel-Kaserne

Für General Krone wird es nicht der letzte Besuch am Sennerand gewesen sein, denn die Augustdorfer Panzergrenadiere werden ebenso wie die Soldaten vom benachbarten Panzerbataillon 203 in der Rommel-Kaserne stationiert bleiben. Im kommenden Herbst sind die Grenadiere für einen Einsatz im zentralafrikanischen Krisenstaat Mali vorgesehen.

Augustdorfs Brigadekommandeur Stephan Willer zeigte sich optimistisch, dass es schnell gelingen werde, das Bataillon 212 in den sächsischen Großverband zu integrieren: „Wir stellen sicher, dass alle erforderlichen strukturellen Organisati­onsmaßnahmen, insbesondere die bevorstehenden Unterstellungswechsel, reibungslos, professionell und fristgerecht umgesetzt werden.“