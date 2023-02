Verteidigungsminister Pistorius in Augustdorf: noch mehr Panzer für die Ukraine

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat am Mittwoch in Augustdorf neue Zahlen zu den Leopard-Panzern, die an die Ukraine geliefert werden sollen. Vor der Kaserne kam es zu Demonstrationen.

Boris Pistorius (SPD), Verteidigungsminister, steht während einer Präsentation im Turm eines Leopard 2A6 in Augustdorf. Nach der Entscheidung der Bundesregierung zur Lieferung von 14 Leopard-2-Panzern an die Ukraine will sich der Minister über die Leistungsfähigkeit des Waffensystems informieren.

Pistorius kündigte an, dass aus Augustdorf 14 "Leos" in die Ukraine geliefert werden sollen - und zusätzlich fünf in Reserve.

Vor dem Besuch des Verteidigungsministers war in der Gruppe „Hermannsland-Nachrichten“ beim Messenger-Dienstleister Telegram dazu aufgerufen worden, an der Einmündung zur Rommel-Kaserne gegen die Lieferung der Leopard-Panzer zu protestieren.

Gerd Ulrich aus Detmold, ehemals Leiter der Einheit Hermannsland der inzwischen verbotenen Heimattreuen Deutschen Jugend, hatte für heute Nachmittag eine „Schilderwache“ an der Waldstraße in Augustdorf (Einfahrt zur Kaserne) angemeldet. Die Demonstration wendet sich gegen die Panzerlieferung in die Ukraine.

Verteidigungsminister Pistorius zu Besuch in Augustdorf Die Demonstranten sprechen sich gegen die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine aus. Foto: Christian Althoff Ein Demonstrant protestiert während des Besuchs des Bundesverteidigungsministers Boris Pistorius in Augustdorf vor dem Kasernengelände. Foto: Christian Althoff Boris Pistorius steigt aus einem Hubschrauber der Flugbereitschaft der Bundeswehr. Pistorius besucht das Panzerbataillon 203 der Bundeswehr in der Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne in Augustdorf. Foto: dpa Boris Pistorius steht während einer Präsentation im Turm eines Leopard 2A6. Foto: dpa Foto: dpa Foto: dpa Foto: dpa Foto: dpa

Wie berichtet, informiert sich Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius beim Besuch bei der Bundeswehr in Augustdorf über den Kampfpanzer Leopard 2. Nach der Entscheidung der Bundesregierung zur Lieferung von 14 Leopard 2A6 an die Ukraine soll dem SPD-Politiker dort die Leistungsfähigkeit des Waffensystems gezeigt werden.

Pistorius war am Mittag in Augustdorf eingetroffen.