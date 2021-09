"Infektionslage vielseitig"

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Augustdorf ist unter die 1000er Marke gesunken und liegt inzwischen wieder im dreistelligen Bereich.

Religionsgemeinschaften bilden laut dem Kreis Lippe keinen Corona-Schwerpunkt in Augustdorf

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Augustdorf ist unter die 1000er Marke gesunken und liegt inzwischen wieder im dreistelligen Bereich. Damit die Infektionszahlen aber weiter nachhaltig sinken, haben die Gemeindeverwaltung Augustdorf und der Kreis Lippe verschiedene Maßnahmen realisiert. Die detaillierte Auswertung der Infektionslage zeigt nach Angaben der Kreisverwaltung Lippe kein alleinigen Schwerpunkt.

Die Infektionslage sei vielseitig. Infizierte Personen unterschiedlicher Nationalitäten gebe es in allen Altersgruppen und im gesamten Gemeindegebiet. In der Kontaktermittlung gebe es Bezüge zwischen dem Besuch von Veranstaltungen und Infektionen. Dabei bildeten aber Veranstaltungen von Religionsgemeinschaften keinen Schwerpunkt, erklärt der Kreis. Präventiv haben der Kreis Lippe und die Gemeinde Maßnahmen durchgeführt. Die Schulen und Kitas im Gemeindegebiet wurden auf mehrsprachige Handzettel sowie Audiodateien zum Thema „Häuslicher Quarantäne“ hingewiesen.

Zudem haben Gemeinde und Kreis Lippe bei einer gezielten Aktion am Dienstag mehrsprachige Informationsangebote zum Thema „Impfung gegen das Coronavirus“ verteilt. Es stand die persönliche Ansprache der Menschen in Quarantäne im Mittelpunkt. Unterstützung bekamen das Ordnungsamt und das Gesundheitsamt durch die lokale Quartiersarbeit und das Kommunale Integrationszentrum Kreis Lippe.

Die Aktion fand in Kombination mit einer Schwerpunkttestung statt, wodurch eventuelle weitere Infektionen ermittelt werden sollen. "Die Personen im Wohnquartier wurden auf das freiwillige Testangebot hingewiesen. Aus dieser Testung durch das Gesundheitsamt können sich weitere Fälle ergeben, dafür aber weitere Infektionsketten frühzeitig durchbrochen werden", heißt es in der Pressemitteilung des Landkreises.

Wichtig sei insbesondere die Einhaltung der Quarantäne. Sie werde im gesamten Gemeindegebiet durch das Ordnungsamt Augustdorf verstärkt kontrolliert. In der öffentlichen Diskussion wird ein Impfangebot innerhalb der Gemeinde Augustdorf gefordert. Hierfür ist der Kreis Lippe in der Vorbereitung konkreter Termine, sodass der Impfbus die Gemeinde erneut anfährt oder eine mobile Impfaktion an passender Stelle organisiert wird.



Die erste mobile Impfaktion wird am kommenden Donnerstag, 23. September, zwischen 12 und 17 Uhr auf dem Parkplatz der Wineo-Arena, Inselweg 12, 32832 Augustdorf, angeboten. Zurzeit infizierte Personen und Personen, die sich in Quarantäne befinden, können natürlich kein Impfangebot wahrnehmen.