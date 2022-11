Augustdorf

Mittwoch war der sechste Tag, an dem Mieter in Augustdorf froren, weil das Gas in ihren Häusern abgestellt ist. Wie berichtet, soll der Vermieter Belvona aus Düsseldorf seit Monaten Rechnungen von Eon nicht bezahlt haben, worauf der Energiekonzern am Freitag die Gassperre verhängt hatte.

Von Christian Althoff