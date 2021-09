Soldaten aus Augustdorf helfen bei Nachverfolgung

Seit gestern stieg die Gesamtzahl der Coronafälle seit Beginn der Pandemie im Kreis um 97 auf insgesamt 20.060. 407 Personen sind in Lippe verstorben. Aktuell sind 983 aktive Coronafälle in Lippe bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz erhöhte sich um 4,9 auf 173,2. Das ist weiter der mit großem Abstand höchste Wert in Nordrhein-Westalen. Die durchschnittliche Inzidenz liegt aktuell in NRW bei 65,2, deutschlandweit bei 65,0.



Ab Donnerstag unterstützen 20 Bundeswehrsoldaten des Panzergrenadierbataillons 212 der Panzerbrigade 21 Lipperland aus Augustdorf das Gesundheitsamt bei der Kontaktpersonennachverfolgung. Der Kreis hat in den vergangenen Tagen einen entsprechenden Hilfeleistungsantrag über das Kreisverbindungskommando auf den Weg gebracht, der genehmigt worden ist. Die Soldaten sind für 14 Tage im Einsatz.

Indessen verstärkt die Landkreis die Impfangebot: Heute steht der Impfbus noch bis 15 Uhr in Lemgo vor der Phoenix Contact Arena, Bunsenstr. 39.



Weitere Impfangebote in Lippe

Donnerstag, 23. September, 12 bis 17 Uhr, Impfbus, Inselweg 12, 32 832 Augustdorf (Parkplatz WINEO-Arena)

Linda Stahl, ehemalige Europameisterin im Speerwerfen (Foto: 2010 in Barcelona), und Olympiadritte ist heute Ärztin. Sie unterstützt am 24. September die Impfaktion in Blomberg. Foto: dpa

Freitag, 24. September, 9 bis 14 Uhr, Impfbus, Neue Torstraße, 32825 Blomberg (Parkplatz hinter dem Rathaus). Die ehemalige Europameisterin und Olympiadritte im Speerwerfen und heutige Ärztin im Klinikum Lippe, Linda Stahl, impft in ihrer alten Heimat.

Freitag bis Montag, 24. bis 27. September, 10 bis 16 Uhr, Impfcontainer, gegenüber Steege 10, 32105 Bad Salzuflen

Samstag, 25. September, 10 bis 15 Uhr, Impfbus, Grevenmarschstr. 4, 32 657 Lemgo (Parkplatz Marktkauf)

Sonntag, 26. September, 14 bis 18 Uhr, Impfbus, Marktplatz, 32 791 Lage (im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags)

Sonntag, 26. September, 12 bis 18 Uhr, Impfcontainer, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32 756 Detmold (Bushaltestelle Kreishaus)

Dienstag und Mittwoch, 28. und 29. Septmber, 9 bis 15 Uhr, Impfcontainer, Rathausplatz, 33 813 Oerlinghausen

Dienstag und Mittwoch, 28. und 29. September, 9 bis 15 Uhr, Impfbus, Paul-Schneider Str. 5, 32 107 Bad Salzuflen (Parkplatz Schulzentrum Aspe, Angebot für alle)

Donnerstag, 30. September, 9 bis 14 Uhr, Impfbus, Am Markt, 32698 Kalletal (Marktplatz)