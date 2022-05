Thomas Zacharias (34) ist der erste Berufssoldat, der am Standort Augustdorf in den neu geschaffenen Dienstrang eines Korporals befördert worden ist.

Der Detmolder, der ursprünglich aus Kirgisien stammt, bezeichnet seinen neuen Dienstgrad als „große Ehre“ und „Lohn für harte Arbeit“.

Im Herbst 2009 kam Zacharias nach der Berufsausbildung zur Bundeswehr. Nach seiner Grundausbildung im Panzerbataillon 203 wechselte der Kraft- und Ausdauersportler in die damalige Stabskompanie der Panzerbrigade 21 und verpflichtete sich ständig weiter.

Als gelernter Infanterist war Thomas Zacharias zunächst im Sicherungszug der Kompanie eingesetzt und schützte in Afghanistan als „Guardian Angel“ („Schutzengel“) hochrangige Offiziere bei ihren Terminen außerhalb der geschützten Feldlager.

Im Kosovo bewachte der breitschultrige Mannschaftssoldat das deutsche Einsatzcamp in Prizren. Während des Einsatzes in dem Krisenstaat auf dem Balkan erhielt Zacharias für beispielhafte Erfüllung der Soldatenpflichten das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Bronze.

Seit dem 30. September 2021 ergänzen zwei Dienstgrade die Laufbahn der Mannschaften im Truppendienst: Korporal und Stabskorporal. Bislang war Oberstabsgefreiter der höchste Dienstrang.